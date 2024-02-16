«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Москве в выходные из-за метели и ветра

В Москве в выходные из-за мокрого снега, метели и усиления ветра объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Снег, мокрый снег, метель. Период предупреждения — с 21:00 17 февраля до 09:00 18 февраля», — заявили синоптики.

Кроме того, с 21:00 17 февраля до 15:00 18 февраля в столице объявлено предупреждение об усилении ветра с порывами до 15 м/с.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в выходные, 17 и 18 февраля, в Москве вновь будет идти снег, а с понедельника после краткосрочной оттепели морозы начнут усиливаться.

Ранее начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с RT рассказал, что 17 февраля в городе ожидается «очень неблагоприятная» погода.