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Синоптик Позднякова спрогнозировала усиление мороза на следующей неделе в Москве

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные, 17 и 18 февраля, в Москве вновь будет идти снег, а с понедельника после краткосрочной оттепели морозы начнут усиливаться.
Синоптик Позднякова спрогнозировала усиление мороза на следующей неделе в Москве
  • РИА Новости

«В субботу и воскресенье тоже будут осадки в виде снега и мокрого снега», — сообщила специалист в беседе с газетой «Известия».

По её словам, в выходные ожидается кратковременное потепление до +1 °С.

Однако уже с понедельника морозы начнут усиливаться. Во вторник, 20 февраля, среднесуточная температура воздуха будет около -12 °С, а ночью — до -19 °С.

До 20 февраля в Московском регионе будет стоять зимняя погода, резюмировала Позднякова.

Ранее и. о. директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал погоду на территории России, а также заявил о тенденции к потеплению климата. По его словам, страна характеризуется сильной погодной изменчивостью.

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