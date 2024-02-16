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Синоптик предупредил о неблагоприятной погоде в Санкт-Петербурге 17 февраля

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Ангелина Шурпина
Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с RT рассказал, что в субботу, 17 февраля, в городе ожидается «очень неблагоприятная» погода.
Синоптик предупредил о неблагоприятной погоде в Санкт-Петербурге 17 февраля
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

По его словам, прогнозируются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.

«Если в начале ночи ещё будет -1…-2 °С, то ночью температура перейдёт через 0 °С, а днём максимальная температура — +2…+4 °С», — рассказал Колесов.

Он также добавил, что ночью ожидаются ледяные дожди.

«По области Петербурга — гололёд, дождь. Циклон очень быстро смещается, усиление юго-восточного, восточного ветра будет наблюдаться на всей территории Ленинградской области и в Петербурге, ветер усилится до 7—12 м/с, с порывами — до 15—18 м/с, особенно в прибрежных районах Санкт-Петербурга. Вечером ветер поворачивает к западному, северо-западному, и тепло уходит», — объяснил синоптик.

По словам собеседника RT, в ночь на воскресенье температура составит -4…-6 °С.

«Но в воскресенье погода стабилизируется: днём — солнце, осадков не ожидается, слабоморозная погода будет сохраняться в дальнейшем», — подчеркнул он.

Кроме того, Колесов отметил, что юго-западный и западный ветер во второй половине дня нагоняют воду с Финского залива, поэтому уровень воды в Неве поднимется до метра, «но у нас такое бывает».

«Сейчас очень много льда на Финском заливе, и, даже несмотря на лёд, сильный ветер всё-таки поднимет уровень. Всю эту неделю в Петербурге наблюдался восточный ветер, поэтому уровень воды во всех реках и каналах Санкт-Петербурга был очень-очень низкий. Сейчас будет, наоборот, подъём, и уже в воскресенье должно всё стабилизироваться и уровень будет уже близкий к норме», — заключил он.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве на выходные.

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