Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на выходные

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на выходные.

Синоптик отмечает, что погода в Московском регионе будет переменчивая.

«По северу через Балтику, через Санкт-Петербург будет проходить активный циклон 17 и 18 числа. Сегодня у нас облачно, небольшой снег. Завтра у нас облачно, местами небольшие осадки. температура -1...-3 °С. В ночь на воскресенье тоже -1...-3 °С, осадки в виде снега, мокрого снега. Днём облачно, с прояснениями, -1...+1 °С, к вечеру температура понизится до -4 °С, по области — до -6 °С. Пройдёт холодный фронт, и в ночь на понедельник давление продолжит расти, будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, температура -7...-9 °С. В понедельник солнышко, без осадков, температура -2...-4 °С. В ночь на среду -11...-16 °С, днём во вторник -7 °С», — поделился он.

Цыганков отметил, что к 21—22 февраля будет проходить очередной циклон и температура будет расти.

Ранее синоптик Позднякова спрогнозировала усиление мороза на следующей неделе в Москве.