Власти Москвы рассказали о круглосуточных работах по уборке снега
- РИА Новости
«Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада», — говорится в сообщении.
Так, в 05:00 службы провели цикл сплошного прометания дороги и тротуаров с последующей противогололёдной обработкой.
Уточняется, что в работах по ликвидации последствий непогоды задействованы необходимая техника, средства малой механизации; привлечены дворники, а также бригады ручной уборки.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что такой большой плотности снега, как этой зимой, не было уже несколько десятилетий.