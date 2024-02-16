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Власти Москвы рассказали о круглосуточных работах по уборке снега

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Городские службы Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада, информирует Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.
Власти Москвы рассказали о круглосуточных работах по уборке снега
  • РИА Новости

«Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада», — говорится в сообщении.

Так, в 05:00 службы провели цикл сплошного прометания дороги и тротуаров с последующей противогололёдной обработкой.

Уточняется, что в работах по ликвидации последствий непогоды задействованы необходимая техника, средства малой механизации; привлечены дворники, а также бригады ручной уборки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что такой большой плотности снега, как этой зимой, не было уже несколько десятилетий.

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