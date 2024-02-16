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Вильфанд назвал зиму 2024 года самой снежной за последние десятилетия

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что такой большой плотности снега как этой зимой не было уже несколько десятилетий.

Об этом информирует РИА Новости.

«Эта неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату», — сказал синоптик.

При этом он отметил, что в течение зимы 2024 года оттепели часто сменяются аномальными морозами.

Ранее Вильфанд спрогнозировал оттепель в столичном регионе в выходные.

Также сообщалось, что в Москве более 165 тыс. коммунальщиков ликвидировали последствия снегопада.

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