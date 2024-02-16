Вильфанд назвал зиму 2024 года самой снежной за последние десятилетия
Об этом информирует РИА Новости.
«Эта неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату», — сказал синоптик.
При этом он отметил, что в течение зимы 2024 года оттепели часто сменяются аномальными морозами.
Ранее Вильфанд спрогнозировал оттепель в столичном регионе в выходные.
Также сообщалось, что в Москве более 165 тыс. коммунальщиков ликвидировали последствия снегопада.