Вильфанд назвал зиму 2024 года самой снежной за последние десятилетия

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что такой большой плотности снега как этой зимой не было уже несколько десятилетий.

Об этом информирует РИА Новости.

«Эта неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату», — сказал синоптик.

При этом он отметил, что в течение зимы 2024 года оттепели часто сменяются аномальными морозами.

Ранее Вильфанд спрогнозировал оттепель в столичном регионе в выходные.

Также сообщалось, что в Москве более 165 тыс. коммунальщиков ликвидировали последствия снегопада.