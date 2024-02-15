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В Москве более 165 тысяч коммунальщиков ликвидируют последствия снегопада

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Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что более 165 тыс. сотрудников коммунальных служб и инженерных компаний, а также 14,5 тыс. единиц техники ликвидируют последствия сильного снегопада в столице.
В Москве более 165 тысяч коммунальщиков ликвидируют последствия снегопада
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «Российская газета».

«Обстановка достаточно сложная, с трёх часов ночи выпало 12 см снега, сегодня до конца суток ожидаем прирост ещё 4 см. В связи с неблагоприятными погодными условиями все городские службы работают в режиме повышенной готовности», — сказал чиновник.

За состоянием дорог идёт постоянный мониторинг.

Все аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов дежурят в круглосуточном режиме.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT спрогнозировал интенсивный снегопад в столице 15 февраля.

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