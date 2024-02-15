В Москве более 165 тысяч коммунальщиков ликвидируют последствия снегопада
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом сообщает «Российская газета».
«Обстановка достаточно сложная, с трёх часов ночи выпало 12 см снега, сегодня до конца суток ожидаем прирост ещё 4 см. В связи с неблагоприятными погодными условиями все городские службы работают в режиме повышенной готовности», — сказал чиновник.
За состоянием дорог идёт постоянный мониторинг.
Все аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов дежурят в круглосуточном режиме.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT спрогнозировал интенсивный снегопад в столице 15 февраля.