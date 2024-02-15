Синоптик Вильфанд спрогнозировал интенсивный снег в Москве 15 февраля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT спрогнозировал интенсивный снегопад в столице 15 февраля.

«Интенсивный снег прогнозируется в течение всего сегодняшнего дня и количество осадков — около 10 мм. Это минимум 20% от нормы. Уже высота снега повысилась на 4 см. Высота сугробов достигла 54 см. К завтрашнему утру сугробы в 60 см в Москве вероятны», — сказал он.

Синоптик отметил, что интенсивность снега связана с редким сочетанием барических зон.

«Сейчас к западу, к центру европейской России хорошо выраженный циклон, к востоку — антициклон. Получилось редкое сочетание: высокое давление, низкая температура и интенсивный снег. Вот это связано именно с фронтальным разделом. Причём порывы ветра до 11 м/с. За последний час в Москве выпало 2 мм снега. Это много», — заключил Вильфанд.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сделала прогноз погоды в столичном регионе в марте.