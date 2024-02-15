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Синоптик Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в марте

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Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сделала прогноз погоды на март в столичном регионе.
Синоптик Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в марте
  • РИА Новости

«Среднемесячная температура воздуха в Москве в марте ниже нуля. Ждать всплеска тепла не стоит. Конечно, такое иногда случается, но совершенно не каждый год», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила специалист, многое зависит от того, насколько длительными будут предстоящие морозы и когда начнётся активное таяние снега.

«В феврале погода переменчивая. Периоды морозов и оттепелей короткие. Кто кого переборет — неизвестно. Но пока будем считать, что после Сретения, во второй половине февраля, погода будет больше напоминать весеннюю, с большим количеством оттепелей», — заключила синоптик.

Ранее сообщалось, что автомобилистов Москвы призвали быть внимательными на дорогах из-за сложных погодных условий в ближайшие дни.

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