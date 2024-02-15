Вильфанд спрогнозировал оттепель в столичном регионе в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие выходные, 17 — 18 февраля, в столичном регионе ожидается оттепель.

«Начиная с субботы, температура будет стремиться к нулевой отметке — оттепельная погода. Циклон с запада как угодно — локтем, плечом — подтолкнёт этот антициклон, и воздушные массы будут перемещаться уже с юго-запада. Тепло не принесёт радости ни душе, ни телу, потому что осадки в виде мокрого снега, мороси...», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Что касается снегопада, то он сохранится в пятницу, 16 февраля, но осадки будут не такими интенсивными, как в четверг.

«Их интенсивность будет не такая большая. Температура ниже нормы. Настоящая зимняя погода — морозно и снежно», — добавил эксперт.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сделала прогноз погоды в столичном регионе на март.