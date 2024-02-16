RT в Telegram
Подпишись

Эндокринолог Терушкин предупредил о вреде быстрого похудения

Короткая ссылка
Эндокринолог Роман Терушкин рекомендовал не прибегать к практикам быстрого похудения, так как это может навредить здоровью.
Эндокринолог Терушкин предупредил о вреде быстрого похудения
  • Gettyimages.ru
  • © mapo

При быстром похудении заметнее обвисают кожа, появляются проблемы со связками, истощается мышечная ткань, уходят запасы жидкости из организма, заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

К тому же, чем быстрее и значительнее происходила потеря веса, тем быстрее будет его возвращение, отметил специалист.

Терушкин обратил внимание, что на скорость похудения влияют возраст, изначальная масса тела, сидячий образ жизни, нехватка воды, недосыпание, низкокалорийное и несбалансированное питание.

Худеть надо исходя из степени соответствия массы человека и его роста. Эти нормы прописаны Всемирной организацией здравоохранения.

Идеальная скорость похудения — терять не более 0,5—1 кг в неделю, заключил эндокринолог.

Ранее ведущий нутрициолог «Азбуки вкуса» Анастасия Медведева дала рекомендации по составлению зимнего меню, полезного для здоровья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить