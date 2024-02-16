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В Дарвиновском музее Москвы открылась выставка работ антрополога Лебединской

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В Дарвиновском музее в Москве открылась выставка «Реконструкция», посвящённая 100-летию со дня рождения антрополога Галины Лебединской.
В Дарвиновском музее Москвы открылась выставка работ антрополога Лебединской

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Лебединская создала свыше 60 скульптурных и более 150 графических реконструкций.

На выставке можно увидеть реконструированные лица жившего около 200 тыс. лет назад гейдельбергского человека, первого найденного кроманьонца, московского стрельца и половца, императора Николая II, членов его семьи и др.

Ранее сообщалось, что студенты и сотрудники Уральского государственного горного университета создали 3D-модель метеорита, который упал 15 февраля 2013 года в Челябинской области.

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