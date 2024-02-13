В Уральском университете создали 3D-модель упавшего в 2013 году метеорита

Студенты и сотрудники Уральского государственного горного университета создали 3D-модель метеорита, который упал 15 февраля 2013 года в Челябинской области.

Об этом сообщает URA.RU.

3D-модель создаётся из множества снимков, которые соединяет и оцифровывает компьютерная программа.

«Возможность удалённого изучения ориентированных фрагментов метеорита позволит подробнее изучить аэродинамические особенности полёта крупных космических тел на сверхзвуковых скоростях, а также их происхождение», — отметили в вузе.

Части космического тела будут представлены в виде экспонатов в университетском музее.

Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв рассказал, что Солнце подходит к очередному пику своего 11-летнего цикла активности, это повлечёт за собой увеличение числа магнитных бурь. Так, в 2024 году ожидается порядка 50—60 магнитных бурь, из них около 20 — сильные.