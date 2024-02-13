В Уральском университете создали 3D-модель упавшего в 2013 году метеорита
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
3D-модель создаётся из множества снимков, которые соединяет и оцифровывает компьютерная программа.
«Возможность удалённого изучения ориентированных фрагментов метеорита позволит подробнее изучить аэродинамические особенности полёта крупных космических тел на сверхзвуковых скоростях, а также их происхождение», — отметили в вузе.
Части космического тела будут представлены в виде экспонатов в университетском музее.
Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв рассказал, что Солнце подходит к очередному пику своего 11-летнего цикла активности, это повлечёт за собой увеличение числа магнитных бурь. Так, в 2024 году ожидается порядка 50—60 магнитных бурь, из них около 20 — сильные.