Telegraph: Полу Маккартни вернули гитару, украденную у него более 50 лет назад
Об этом пишет Telegraph.
По данным газеты, инструмент компании Höfner пропал из фургона артиста в 1972 году.
Отмечается, что гитару украл бедный житель лондонского района Нотинг-Хилл и продал её владельцу местного паба.
Согласно статье гитара была обнаружена на чердаке дома, в котором проживает семья трактирщика.
Сообщается, что сегодня гитара оценивается компанией минимум в 10 млн фунтов стерлингов.
В прошлом году в Великобритании проводилась выставка фотографий группы The Beatles.
В ноябре последняя песня группы The Beatles Now and Then с вокалом Джона Леннона возглавила музыкальный рейтинг Великобритании.