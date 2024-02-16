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Telegraph: Полу Маккартни вернули гитару, украденную у него более 50 лет назад

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Бывшему участнику группы Beatles Полу Маккартни вернули бас-гитару, украденную у него более 50 лет назад.

Об этом пишет Telegraph.

По данным газеты, инструмент компании Höfner пропал из фургона артиста в 1972 году.

Отмечается, что гитару украл бедный житель лондонского района Нотинг-Хилл и продал её владельцу местного паба.

Согласно статье гитара была обнаружена на чердаке дома, в котором проживает семья трактирщика.

Сообщается, что сегодня гитара оценивается компанией минимум в 10 млн фунтов стерлингов. 

В прошлом году в Великобритании проводилась выставка фотографий группы The Beatles.

В ноябре последняя песня группы The Beatles Now and Then с вокалом Джона Леннона возглавила музыкальный рейтинг Великобритании.

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