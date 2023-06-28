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В Великобритании открылась выставка фотографий группы The Beatles

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В Национальной портретной галерее Лондона открылась выставка фотографий британской рок-группы The Beatles. Снимки были сделаны одним из членов коллектива Полом Маккартни.
В Великобритании открылась выставка фотографий группы The Beatles
  • AP

По данным ТАСС, экспозиция включает в себя более 250 личных фотографий Маккартни. Снимки были сделаны в 1963—1964 годах на камеру Pentax — в то время The Beatles записали первые альбомы.

На кадрах посетители увидят участников рок-группы в период начала битломании, в частности на концертах в Париже, Ливерпуле и Лондоне, на телешоу в США и первом турне по Америке (1964).

Почти все фото чёрно-белые, за исключением нескольких цветных снимков, на одном из которых гитарист Джордж Харрисон сидит на шезлонге в Майами и берёт из рук неизвестной девушки напиток.

Ранее стало известно, что Маккартни выпустит «последнюю песню» The Beatles, записанную с помощью ИИ.

 

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