В Великобритании открылась выставка фотографий группы The Beatles
- AP
По данным ТАСС, экспозиция включает в себя более 250 личных фотографий Маккартни. Снимки были сделаны в 1963—1964 годах на камеру Pentax — в то время The Beatles записали первые альбомы.
На кадрах посетители увидят участников рок-группы в период начала битломании, в частности на концертах в Париже, Ливерпуле и Лондоне, на телешоу в США и первом турне по Америке (1964).
Почти все фото чёрно-белые, за исключением нескольких цветных снимков, на одном из которых гитарист Джордж Харрисон сидит на шезлонге в Майами и берёт из рук неизвестной девушки напиток.
Ранее стало известно, что Маккартни выпустит «последнюю песню» The Beatles, записанную с помощью ИИ.