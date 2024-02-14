Психолог Расторгуева рассказала о способах поддержать отношения на расстоянии
«Чтобы быть уверенными в важности отношений и точнее воспринимать друг друга на расстоянии, желательно договариваться о видеозвонках, специально выделять на них время, вписывая в расписание каждого. Тогда партнёры ощущают, что каждый заботится об отношениях, они не менее важны, чем работа», — заявила она в беседе с URA.RU.
По её словам, паре желательно самим определить периодичность созвонов и не откладывать звонки. Если же начинает возникать напряжение в отношениях, то рекомендуется не ограничиваться перепиской.
Как считает Расторгуева, если нет возможности созваниваться, то переписку лучше всего вести не в мессенджерах — послания должны быть написаны от руки.
«Они оказывают гораздо более сильное эмоциональное воздействие на человека, чем сообщения в мессенджерах, и вызывают тактильные ощущения, поэтому поддерживают отношения на расстоянии», — заключила эксперт.
Ранее сообщалось, что согласно новому исследованию, 36% россиян хотя бы раз начинали отношения с коллегой.