Психолог Расторгуева рассказала о способах поддержать отношения на расстоянии

Гештальт-терапевт, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ Елена Расторгуева рассказала, как поддержать отношения на расстоянии.

«Чтобы быть уверенными в важности отношений и точнее воспринимать друг друга на расстоянии, желательно договариваться о видеозвонках, специально выделять на них время, вписывая в расписание каждого. Тогда партнёры ощущают, что каждый заботится об отношениях, они не менее важны, чем работа», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, паре желательно самим определить периодичность созвонов и не откладывать звонки. Если же начинает возникать напряжение в отношениях, то рекомендуется не ограничиваться перепиской.

Как считает Расторгуева, если нет возможности созваниваться, то переписку лучше всего вести не в мессенджерах — послания должны быть написаны от руки.

«Они оказывают гораздо более сильное эмоциональное воздействие на человека, чем сообщения в мессенджерах, и вызывают тактильные ощущения, поэтому поддерживают отношения на расстоянии», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что согласно новому исследованию, 36% россиян хотя бы раз начинали отношения с коллегой.