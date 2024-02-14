Российский телеканал приступил к съёмкам пародийного сериала «Ожоги любви»

Телеканал 2х2 начал снимать пародийный сериал «Ожоги любви», в котором будут карикатурно показаны штампы мыльных опер.

По данным пресс-службы телеканала, зрители увидят, как персонажи проекта страдают, постоянно ссорятся, расстаются и снова сходятся, а также узнают то, что кардинально меняет их жизнь.

В сюжете речь пойдёт о семье Савельевых, члены которой наслаждаются жизнью, пока не сталкиваются с неожиданными переменами. Отношения Всеволода и его супруги Галины проходят серьёзную проверку, а их сын Игнат питает страсть к бывшей подруге своей матери. Тем временем мужчина с таинственной судьбой пытается добраться до дома, и никто из героев даже не представляет, что их ждёт, когда он прибудет в нужное место.

Сериал «Ожоги любви» участвовал в интернет-конкурсе «Битва за ТВ», в рамках которого топ-менеджеры крупных телеканалов страны могли выбрать перспективные проекты. Выбор руководства 2х2 пал именно на эту пародийную ленту молодых авторов.

«Наш коллектив всегда привлекал жанр пародии, а российские сериалы — это идеальное поле для пародий. Во время работы над проектом мы отталкивались от ключевого фактора — это должно быть по-хорошему плохо: способ игры, съёмки, киноляпы, склейки и главное музыка. Мы очень рады, что с нашим проектом теперь познакомится и телеаудитория. Тем более, что зрители 2х2 прекрасно понимают, что это пародия, в которой не заложен какой-то сакральный смысл. Уверены, что «Ожоги любви» найдут своего зрителя, хотя не исключаем, что того самого, который воспримет произведение серьёзно, и тогда ему будет очень непросто: переживать за героев придётся часто», — цитирует создателей сериала пресс-служба.

Роли в картине исполнят Артём Ковалёв, Ксения Паршина, Антон Кутузов, Анна Деконская и Леонид Паршин.

Ранее в сети вышел трейлер киноальманаха «Осторожно — любовь».