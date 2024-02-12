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В сети вышел трейлер киноальманаха «Осторожно — любовь»

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В интернете состоялась премьера трейлера киноальманаха «Осторожно — любовь». Центральные роли исполнили Марина Александрова, Даниил Воробьёв, Мила Ершова и Анастасия Красовская.
В сети вышел трейлер киноальманаха «Осторожно — любовь»
  • Кадр из киноальманаха «Осторожно — любовь»
  • © KION

Ролик опубликован на YouTube-канале онлайн-кинотеатра KION.

Авторы короткометражных лент, составляющих альманах, рассуждают о том, что является истинной любовью, а какие чувства лишь похожи на неё. Также они исследуют темы самопознания и взаимоотношений с собой и окружающими.

«Меня привлёк сценарий новеллы, который является аллегорией сложного внутреннего состояния человека: всегда приятно принимать участие в метафорическом кино», — приводит пресс-служба платформы слова Даниила Воробьёва.

По словам Марины Александровой, любовь — главный смысл в жизни, новелла с её участием тоже посвящена этому чувству.

В роли постановщиков выступили Александр Цой, Раушания Рахимова, Степан Коршунов и Антон Бильжо.

Ранее в России был снят первый сериал про курьерскую службу.

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