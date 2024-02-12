В сети вышел трейлер киноальманаха «Осторожно — любовь»
- Кадр из киноальманаха «Осторожно — любовь»
- © KION
Ролик опубликован на YouTube-канале онлайн-кинотеатра KION.
Авторы короткометражных лент, составляющих альманах, рассуждают о том, что является истинной любовью, а какие чувства лишь похожи на неё. Также они исследуют темы самопознания и взаимоотношений с собой и окружающими.
«Меня привлёк сценарий новеллы, который является аллегорией сложного внутреннего состояния человека: всегда приятно принимать участие в метафорическом кино», — приводит пресс-служба платформы слова Даниила Воробьёва.
По словам Марины Александровой, любовь — главный смысл в жизни, новелла с её участием тоже посвящена этому чувству.
В роли постановщиков выступили Александр Цой, Раушания Рахимова, Степан Коршунов и Антон Бильжо.
Ранее в России был снят первый сериал про курьерскую службу.