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Косметолог Анойко назвала причины ранних морщин

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Врач-косметолог «СМ-Косметология» Елена Анойко назвала ряд причин появления морщин в молодом возрасте.
Косметолог Анойко назвала причины ранних морщин
  • Gettyimages.ru

«Текстовая» шея и «морщины напряжения» возникают из-за долгого сидения в телефоне. Как выглядит характерная поза стандартного юзера гаджета: угол наклона головы составляет приблизительно 60 градусов. В такой позе нагрузка на мышцы шеи возрастает в несколько раз и достигает 27 кг», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также среди причин раннего старения специалист назвала генетическую предрасположенность, курение, алкоголь, хроническое недосыпание.

«Мелатонин — сильный антиоксидант организма, защищающий клетки от свободных радикалов и окислительного стресса. Нет сна — нет нормальной работы клеток кожи. Да и усталость хорошего настроения не прибавляет, поэтому активируется преимущественно депрессорная мимика», — заключила косметолог.

Ранее эксперт лаборатории «Гемотест», врач-дерматолог Александра Филева заявила, что чрезмерный уход за кожей в зимнее время может привести к преждевременному старению.

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