Дерматолог Филева предостерегла от чрезмерного ухода за кожей зимой

Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-дерматолог Александра Филева заявила, что чрезмерный уход за кожей в зимнее время может привести к преждевременному старению.

«Большое количество средств для ухода, особенно если они подобраны не в соответствии с типом и потребностями кожи, может привести к аллергическим реакциям, сыпи, шелушению и в дальнейшем к более сильной реакции кожи на внешние стрессовые факторы», — сказала эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, зимой кожа становится более сухой и чувствительной, что требует более осторожного ухода за ней.

Филева рекомендовала в это время года использовать самые щадящие составы, содержащие увлажняющие и питательные компоненты. Отказаться от гелей и пенок, которые более агрессивно воздействуют на кожу, и стараться использовать кремовые или масляные текстуры при умывании.

Ранее дерматолог-косметолог, врач первой категории сети клиник «Семейная» Наталия Гулакова посоветовала не умываться обычным мылом.