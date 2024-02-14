Умерла писатель и искусствовед Нина Молева

Писательница, историк, искусствовед, член Союза писателей и Союза художников России Нина Молева скончалась в возрасте 98 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры России, передаёт РИА Новости. Ранее скончался заслуженный артист России Юрий Ларин. В январе умер поэт Лев Рубинштейн. Также стало известно о смерти французского путешественника и писателя Жана Малори.