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Французский путешественник и писатель Жан Малори умер в возрасте 101 года

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Французский путешественник, писатель  и географ Жан Малори умер в возрасте 101 года. Его сын Гийом рассказал AFP, что отец скончался в нормандском городе Дьеп в департаменте Приморская Сена.
Французский путешественник и писатель Жан Малори умер в возрасте 101 года
  • Gettyimages.ru

Известный полярник Малори организовал десятки экспедиций в Гренландию, а также в арктические регионы Канады, Аляску и российскую Чукотку. В своё время Малори стал известен своей книгой в защиту инуитов «Последние короли Туле», она была опубликована в 1955 году.

В 1992 году Малори основал Государственную полярную академию в Санкт-Петербурге и стал её пожизненным почётным президентом до ликвидации академии в 2015 году.

31 октября 2023 года в возрасте 77 лет умер академик РАН, вице-президент Русского географического общества Пётр Бакланов. О его смерти сообщил Тихоокеанский институт географии ДВО РАН.

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