Умер вице-президент Русского географического общества Пётр Бакланов

В возрасте 77 лет умер академик РАН, вице-президент Русского географического общества Пётр Бакланов. О его смерти сообщил Тихоокеанский институт географии ДВО РАН.

«Пётр Яковлевич Бакланов — учёный-географ с мировым именем, который внёс неоценимый вклад в создание и развитие дальневосточной научной школы экономической географии», — сообщает институт.

Бакланов был экспертом в области территориальной организации хозяйства и рационального природопользования, а также в вопросах устойчивого развития регионов и регионального управления.

В феврале стало известно о смерти выдающегося учёного в области космической биологии и медицины Анатолия Григорьева.