Умер вице-президент Русского географического общества Пётр Бакланов
- РИА Новости
«Пётр Яковлевич Бакланов — учёный-географ с мировым именем, который внёс неоценимый вклад в создание и развитие дальневосточной научной школы экономической географии», — сообщает институт.
Бакланов был экспертом в области территориальной организации хозяйства и рационального природопользования, а также в вопросах устойчивого развития регионов и регионального управления.
В феврале стало известно о смерти выдающегося учёного в области космической биологии и медицины Анатолия Григорьева.