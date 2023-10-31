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Умер вице-президент Русского географического общества Пётр Бакланов

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В возрасте 77 лет умер академик РАН, вице-президент Русского географического общества Пётр Бакланов. О его смерти сообщил Тихоокеанский институт географии ДВО РАН.
Умер вице-президент Русского географического общества Пётр Бакланов
  • РИА Новости

«Пётр Яковлевич Бакланов — учёный-географ с мировым именем, который внёс неоценимый вклад в создание и развитие дальневосточной научной школы экономической географии», — сообщает институт.

Бакланов был экспертом в области территориальной организации хозяйства и рационального природопользования, а также в вопросах устойчивого развития регионов и регионального управления.

В феврале стало известно о смерти выдающегося учёного в области космической биологии и медицины Анатолия Григорьева.

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