Скончался заслуженный артист России Юрий Ларин

Заслуженный артист России, музыкант и педагог, солист Академического симфонического оркестра Московской филармонии и профессор Московской консерватории Юрий Ларин скончался 10 февраля.

Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что Юрий Ларин умер 10 февраля.

8 февраля умер основатель группы «Машина времени» Юрий Борзов, у которого диагностировали онкологию, ему было 70 лет.