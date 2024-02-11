RT в Telegram
Подпишись

Скончался заслуженный артист России Юрий Ларин

Короткая ссылка
Заслуженный артист России, музыкант и педагог, солист Академического симфонического оркестра Московской филармонии и профессор Московской консерватории Юрий Ларин скончался 10 февраля.
Скончался заслуженный артист России Юрий Ларин

Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что Юрий Ларин умер 10 февраля.

8 февраля умер основатель группы «Машина времени» Юрий Борзов, у которого диагностировали онкологию, ему было 70 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить