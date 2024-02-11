Скончался заслуженный артист России Юрий Ларин
Заслуженный артист России, музыкант и педагог, солист Академического симфонического оркестра Московской филармонии и профессор Московской консерватории Юрий Ларин скончался 10 февраля.
Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что Юрий Ларин умер 10 февраля.
8 февраля умер основатель группы «Машина времени» Юрий Борзов, у которого диагностировали онкологию, ему было 70 лет.
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