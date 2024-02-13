Главархив представил выставку к 160-летию Московского зоопарка
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Посетители увидят уникальные фотоснимки зоосада 1950—1990 годов, сделанные такими фотохудожниками, как Виктор Ахломов, Эммануил Евзерихин, и другими.
Также в читальном зале Главархива на Профсоюзной улице доступны отчёты, плакаты, фотоальбомы, каталоги обитателей зоосада и другие документы из архивов Московского зоопарка.
Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что сохранение и разведение редких видов животных в настоящее время является его главной миссией.