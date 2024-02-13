RT в Telegram
Подпишись

Главархив представил выставку к 160-летию Московского зоопарка

Короткая ссылка
Главный архив Москвы представил онлайн-выставку в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории», приуроченную к 160-летию Московского зоопарка.
Главархив представил выставку к 160-летию Московского зоопарка
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Посетители увидят уникальные фотоснимки зоосада 1950—1990 годов, сделанные такими фотохудожниками, как Виктор Ахломов, Эммануил Евзерихин, и другими.

Также в читальном зале Главархива на Профсоюзной улице доступны отчёты, плакаты, фотоальбомы, каталоги обитателей зоосада и другие документы из архивов Московского зоопарка.

Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что сохранение и разведение редких видов животных в настоящее время является его главной миссией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить