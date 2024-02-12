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В Кировской области объявили метеопредупреждение из-за морозов

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В Кировской области из-за сильных холодов объявлено метеопредупреждение.
В Кировской области объявили метеопредупреждение из-за морозов
  • Gettyimages.ru
  • © petrovval

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

По данным прогноза областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 12 февраля по 17 февраля в регионе местами ожидаются сильные морозы со среднесуточной температурой на семь и более градусов ниже климатической нормы.

Спасатели призвали жителей без необходимости не выходить на улицу, избегать длительного пребывания на улице детей, домашних животных и воздерживаться от дальних поездок.

Ранее климатолог ЮФУ Александр Иошпа заявил, что в Ростовской области ожидается похолодание после циклона «Ольга».

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