Климатолог Иошпа спрогнозировал похолодание после циклона «Ольга» в Ростовской области
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«Циклон «Ольга» довольно-таки мощный. В Ростовскую область он шёл издалека, с северо-запада», — сказал Иошпа в беседе с rostovgazeta.ru.
По его словам, ничего сверхъестественного из-за циклона в регионе не ожидается.
Как отметил климатолог, на смену «Ольге» придёт резкое похолодание, которое начнётся в ближайшие три дня.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области предупредили о метелях и сильном ветре 13 февраля.