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Климатолог Иошпа спрогнозировал похолодание после циклона «Ольга» в Ростовской области

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Климатолог ЮФУ Александр Иошпа заявил, что в Ростовской области ожидается похолодание после циклона «Ольга».
Климатолог Иошпа спрогнозировал похолодание после циклона «Ольга» в Ростовской области
  • Gettyimages.ru
  • © mscornelius

«Циклон «Ольга» довольно-таки мощный. В Ростовскую область он шёл издалека, с северо-запада», — сказал Иошпа в беседе с rostovgazeta.ru.

По его словам, ничего сверхъестественного из-за циклона в регионе не ожидается.

Как отметил климатолог, на смену «Ольге» придёт резкое похолодание, которое начнётся в ближайшие три дня.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области предупредили о метелях и сильном ветре 13 февраля.

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