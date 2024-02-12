Собянин: в Московском зоопарке содержится более 1200 видов животных

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году Московскому зоопарку исполняется 160 лет.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

По словам мэра, в настоящее время в зоосаде содержится более 1200 видов животных, птиц, рептилий и рыб, но это не просто выставка животных.

«Сотрудники зоопарка занимаются сохранением исчезающих популяций. Их цель — вернуть представителей вида в естественную среду обитания», — заявил Собянин.

За последние девять лет рождаемость в зоосаде выросла почти в два раза. Особым событием в 2023 году стало рождение панды Катюши.

Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в день 160–летнего юбилея, который отмечается 12 февраля, заявила, что сохранение и разведение редких видов животных в настоящее время является его главной миссией.