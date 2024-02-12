В Челябинской области предупредили о метелях и сильном ветре 13 февраля

Синоптики регионального метеоцентра предупредили об ухудшении погодных условий в Челябинской области во вторник, 13 февраля.

Об этом информирует URA.RU.

«Днём, 13 февраля, в Челябинской области ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката, местами сильная», — сказано в сообщении.

Также специалисты предупредили об усилении ветра, порывы которого могут достигать 18 м/с.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что самым холодным днём в Москве на текущей неделе станет пятница, 16 февраля, когда в ночные часы ожидается -18…-23 °С.