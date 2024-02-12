RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Позднякова: в Москве 16 февраля станет самым холодным днём на неделе

Короткая ссылка
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что самым холодным днём в Москве на текущей неделе станет пятница, 16 февраля.

Температура воздуха будет постепенно понижаться в течение недели, сообщила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Так, во вторник, 13 февраля, в течение суток ожидается -4…-6 °С, в среду — -7…-12 °С, в четверг ночью столбики термометров покажут -15...-20 °С, днём — -9…-14 °С.

«Наверное, самая холодная погода ожидается в пятницу, 16 февраля. Ночью будет -18…-23 °С, днём прогнозируется -12…-17 °С», — сказала Позднякова, отметив, что морозы начнут постепенно ослабевать лишь в субботу, 17 февраля, когда дневные температуры достигнут -8…-13 °С.

Накануне в МЧС Москвы выпустили предупреждение о ледяном дожде и тумане в столице 12 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить