Актёр Никита Волков рассказал об адаптации сериала «Постучись в мою дверь»

Актёр Никита Волков рассказал, какой получилась российская адаптация турецкого сериала «Постучись в мою дверь», премьера которого намечена на 12 февраля.

В интервью сайту kp.ru артист признался, что не знаком с оригинальной версией сериала, поэтому он затруднился провести какие-либо параллели. Однако отметил, что режиссёру Всеволоду Аравину что-то пришлось адаптировать под московские реалии.

«По одной простой причине, что какие-то вещи, которые были заложены в турецкой версии... они не вписываются в Москву, так скажем. И ты в это не будешь верить, вот и всё», — заявил Волков.

Он описал своего персонажа, богатого столичного архитектора Сергея Градского как замкнутого в себе, даже закомплексованного человека.

«И при этом его все любят. Щедрый, перфекционист», — добавил актёр.

Ранее сообщалось, что российский сериал «Постучись в мою дверь в Москве», снятый по мотивам популярной турецкой многосерийной истории любви Эды и Серкана, выйдет в сети 12 февраля.