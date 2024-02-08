Метеоролог Шувалов спрогнозировал ураганный ветер на Дальнем Востоке

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на Дальнем Востоке 15—16 февраля.

«В ближайшее время ураган может затронуть очень сильно Дальний Восток, это будет циклон, который зародится над просторами Тихого океана. Сначала он потреплет Японские острова, потом Сахалин, Курилы, а 15—16 февраля будет на Дальнем Востоке», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в регион придут снегопады и «чёрные» метели, в которых не будет видно дальше 30—50 м.

Ранее главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказала, что накрывший центральную часть России циклон «Ольга» заденет и Свердловскую область.