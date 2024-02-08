Метеоролог Шувалов спрогнозировал ураганный ветер на Дальнем Востоке
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«В ближайшее время ураган может затронуть очень сильно Дальний Восток, это будет циклон, который зародится над просторами Тихого океана. Сначала он потреплет Японские острова, потом Сахалин, Курилы, а 15—16 февраля будет на Дальнем Востоке», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, в регион придут снегопады и «чёрные» метели, в которых не будет видно дальше 30—50 м.
Ранее главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказала, что накрывший центральную часть России циклон «Ольга» заденет и Свердловскую область.