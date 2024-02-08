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Синоптик Шепоренко: циклон «Ольга» заденет Свердловскую область

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Главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказала, что накрывший центральную часть России циклон «Ольга» заденет и Свердловскую область.
Синоптик Шепоренко: циклон «Ольга» заденет Свердловскую область
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Potashkin

«Циклон нас, конечно, зацепит, и снег идти будет, но чтобы прямо засыпало — быть не должно», — сказала Шепоренко в беседе с URA.RU.

Как отметила специалист, воздействие циклона придётся на вечер 8 февраля и в ночь на пятницу, 9 февраля.

После того, как он перевалит Уральские горы, ветер сменит направление и осадки станут менее интенсивными.

«Циклон теряет свою активность. Думаю, он не представляет для нас опасности», — заключила синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о рекордных сугробах в Москве.

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