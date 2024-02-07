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Косметолог Ямазаки рассказала о пользе витамина С

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Управляющая бьюти-пространством Faceology Наталия Ямазаки рассказала о полезных свойствах витамина С.
Косметолог Ямазаки рассказала о пользе витамина С
  • Gettyimages.ru

«Витамин C действительно может помочь в борьбе с тусклым цветом лица. Он является мощным антиоксидантом, который помогает уменьшить воздействие свободных радикалов на кожу, стимулирует производство коллагена и осветляет пигментные пятна», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, косметические продукты с витамином С — это сыворотки, кремы, маски, тоники. При выборе таких продуктов рекомендуется обратить внимание на концентрацию и формулу.

«Оптимальная концентрация витамина C для косметических продуктов обычно составляет от 5 до 20%. Также стоит выбирать продукты, содержащие стабилизированную форму витамина C», — добавила Ямазаки.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила, что бананы полезны для здоровья, так как они, в частности, содержат много калия, витаминов B1, B2, B6, железа.

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