Синоптики Забайкалья предупредили, что в феврале и марте осадков будет мало
- РИА Новости
Администрация Читы в своём Telegram-канале сообщила, что эта тема обсуждалась на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
«Согласно предварительному метеопрогнозу... количество осадков в феврале и марте будет ниже климатической нормы. Небольшой снег пройдёт лишь в отдельные дни второй и третьей мартовских декад», — говорится в заявлении.
Спасатели ранее предупредили о снегопадах и метели в Свердловской области 7 февраля.