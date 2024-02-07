RT в Telegram
Подпишись

Синоптики Забайкалья предупредили, что в феврале и марте осадков будет мало

Короткая ссылка
Количество осадков в феврале и марте в Забайкалье будет ниже климатической нормы, предупредили специалисты управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.
Синоптики Забайкалья предупредили, что в феврале и марте осадков будет мало
  • РИА Новости

Администрация Читы в своём Telegram-канале сообщила, что эта тема обсуждалась на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Согласно предварительному метеопрогнозу... количество осадков в феврале и марте будет ниже климатической нормы. Небольшой снег пройдёт лишь в отдельные дни второй и третьей мартовских декад», — говорится в заявлении.

Спасатели ранее предупредили о снегопадах и метели в Свердловской области 7 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить