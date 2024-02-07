Синоптики Забайкалья предупредили, что в феврале и марте осадков будет мало

Количество осадков в феврале и марте в Забайкалье будет ниже климатической нормы, предупредили специалисты управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

Администрация Читы в своём Telegram-канале сообщила, что эта тема обсуждалась на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Согласно предварительному метеопрогнозу... количество осадков в феврале и марте будет ниже климатической нормы. Небольшой снег пройдёт лишь в отдельные дни второй и третьей мартовских декад», — говорится в заявлении.

Спасатели ранее предупредили о снегопадах и метели в Свердловской области 7 февраля.