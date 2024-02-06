Спасатели предупредили о снегопадах и метели в Свердловской области 7 февраля

В среду, 7 февраля, в отдельных районах Свердловской области возможны сильные снегопады и метель.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков, 7 февраля в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Также будут метели и гололёдные явления», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что в Ставропольском крае продлили штормовое предупреждение до 7 февраля, передаёт newstracker.ru со ссылкой на региональное МЧС.

По прогнозу, вероятен ветер, мокрый снег и дождь. Водителей и пешеходов просят быть осторожнее на перекрёстках и переходах.

Ранее в Минэкологии Московской области заявили, что в течение последних 30 лет в регионе фиксируют неуклонное повышение температуры зимой.