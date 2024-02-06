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В Минэкологии Подмосковья заявили, что зимы в регионе становятся теплее

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В Минэкологии Московской области заявили, что в течение последних 30 лет в регионе фиксируют неуклонное повышение температуры зимой.
В Минэкологии Подмосковья заявили, что зимы в регионе становятся теплее
  • Gettyimages.ru

Согласно наблюдениям, температура воздуха повышается в России с 1976 года, а наиболее сильный рост отмечается зимой в Центральной России, сообщает телеканал «360».

За последние три десятилетия погода здесь характеризуется порывистыми ветрами, высокой пожароопасностью и экстремальными температурами.

Кроме того, глобальное потепление влияет на изменения в животном мире. Благодаря тёплым зимам в Подмосковье зимуют некоторые животные и птицы, не характерные для региона, отметили в ведомстве.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.

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