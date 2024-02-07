Стало известно, сколько россиян любит получать в подарок книги

Аналитический центр НАФИ совместно с издательской группой «Эксмо-АСТ» провели исследование на тему, как россияне относятся к дарению книг и нравится ли им получать их в подарок.

Как сообщает пресс-служба «Эксмо-АСТ», исследование приурочено ко Дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.

По результатам опроса выяснилось, что 52% жителей страны любят дарить книги. В то же время получать в подарок их предпочитают 57% — этот показатель вырос по сравнению с 2023 годом на 2%.

В числе тех, кто одинаково любит и дарить, и получать книги в подарок, оказались 44% респондентов. Из них 46% женщин и 41% мужчин. Кроме того, среди настоящих ценителей бумажных изданий оказалось больше молодёжи до 24 лет — 56%.

При этом 24% опрошенных относятся к книгам как к подарку отрицательно: не любят ни дарить их, ни получать.

Большинство россиян (78%) хотя бы раз в жизни покупали в подарок кому-либо книгу, из них 19% тех, кто дарил их больше пяти раз. Тех, кто никогда не дарил книг, оказалось 22% — чаще всего это молодые люди от 25 до 34 лет и мужчины.

«Книги вдохновляют, мотивируют, приносят позитивные эмоции, а также развлекают и поддерживают. И важно помнить, что только читающая нация достигнет успеха во всех сферах: в культуре, науке, образовании, экономике. Для того чтобы подарить книгу, не нужен особенный повод — нужно лишь проявить внимание и заботу по отношению к близким, коллегам, знакомым», — цитирует пресс-служба слова генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьёва.

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