В России вышла автобиография братьев Запашных «Понять хищника»

Издательство АСТ 6 февраля выпустило автобиографию народных артистов России Эдгарда и Аскольда Запашных под названием «Понять хищника».

В своей книге основатели и руководители «Цирка братьев Запашных» откровенно поделились с читателями воспоминаниями о детстве в цирке, о первых выступлениях, о пути, который они прошли на арене. Знаменитые дрессировщики рассказали о своих победах и поражениях, с любовью и уважением вспомнили своих учителей, учеников, а также показали, какими усилиями и какой ценой достигаются успехи и создаются блистательные шоу мирового уровня.

Как рассказал RT Эдгард Запашный, написать автобиографию артистам начали предлагать около семи лет назад разные издательства, но долгое время у дрессировщиков не хватало на это времени.

«Предложения были и от крупных издательств, и от маленьких, но нам было совсем не до этого. Как-то всё не складывалось, не получалось, работы было очень много. Потом появился очень хороший агент и издательство, всё сложилось, — заявил Запашный. — Мы работали над этой книгой последние два года. Работали по-разному: и наговаривали текст на диктофон, и вместе с братом встречались и общались, и по одному писали. Последнюю корректировку проводил я — Аскольд мне её полностью доверил. Естественно, ещё и издательство правки вносило и озвучивало свои пожелания».

Представитель знаменитой цирковой династии отметил, что основная цель создания этой биографии заключалась в том, чтобы открыть народу правду о цирке, работе с животными и развеять существующие мифы.

«На сегодняшний день цирк является, с одной стороны, открытым, а с другой стороны, видом искусства, про который уже очень много всяких небылиц создано. Поэтому стояла задача рассказать правду и показать цирк таким, какой он есть. И, самое главное, доступным языком, чтобы это было понятно людям, где-то рассказать на собственном примере, а где-то через обыкновенную логику. Плюс ко всему, мы постарались большую часть книги сделать эксклюзивным материалом, то есть рассказывали в ней то, что раньше не выносили в прессу», — сказал Эдгард Запашный.

Братья Запашные поочерёдно и красочно описали свой опыт, рассказали о событиях и опасных ситуациях, о тиграх и львах, а также о людях, сыгравших важную роль в их жизни: маме, отце, друзьях и возлюбленных. Кроме того, читатель подробнее узнает о том, как дрессируются животные, что важно в общении и работе с хищниками и о семейных цирковых традициях Запашных.

«Животные за секунду улавливают изменения в ситуации, чувствуют перемены в настроении, чуют страх и слабость. И не только у дрессировщиков. Бывает, настроение в группе меняется независимо от нас с Аскольдом. Кто-то на кого-то нацелился, кто-то с кем-то подрался, и они все входят в боевой режим, начинается ситуация всеобщего напряжения. Такое у нас происходит раз в один-два месяца, когда чувствуешь, что атмосфера накаляется до предела. И если дать им волю, совершить ошибку, то начнутся убийства», — цитирует книгу пресс-служба АСТ.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке пройдёт праздничная программа в честь юбилея.