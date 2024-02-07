Денис Тагинцев рассказал о переезде шоу «История в отеле» на новую площадку

Продюсер танцевального шоу «История в отеле» Денис Тагинцев рассказал RT о переезде проекта на новую площадку и назвал причины такого решения.

Шоу теперь можно будет посмотреть в концертном зале «Москва». По словам Тагинцева, новая площадка позволит уместить больше желающих посетить событие.

«Переезд на новую площадку связан в первую очередь с тем, что там шоу смогут увидеть гораздо больше зрителей. Зал вмещает в себя в 2,5 раза больше мест, чем Театр эстрады, где мы играли раньше и где прошла премьера. Нам, конечно же, хочется, чтобы шоу могли посмотреть все желающие. Многие, кто ходил на премьерные показы, хотят прийти во второй раз, привести знакомых и близких. Поэтому мы решили переехать в «Москву» — новый современный зал», — рассказал RT продюсер.

Он отметил, что сцена зала «Москва» намного просторнее, это даёт возможность организаторам адаптировать декорации так, чтобы представление выглядело ещё более зрелищно.

«Также внесём изменения в интерактивные моменты, когда наши танцовщики выходят в зрительный зал. В Театре эстрады был один проход, здесь сразу три — будем пробовать, экспериментировать. Поработаем над освещением — разные сцены требуют разного подхода и оборудования. Но в целом реализуем шоу в том же виде, в каком оно было, или даже лучше», — поделился Тагинцев.

Он уточнил, что «История в отеле» пользуется популярностью у публики: за первый блок показов шоу посетили 13 тыс. зрителей, а с середины декабря и до конца января каждый показ сопровождался аншлагом в зале.

«Мы считаем это очень хорошим результатом, довольны и счастливы от того количества зрительской любви, которое получили в ответ, — заявил продюсер проекта. — Нам удалось превзойти ожидания зрителей — это самое главное. Многие предполагали, что это будет привычная форма: поёт бэнд, танцуют артисты. Но мы смогли сделать принципиально новое шоу — с прекрасными декорациями, светом, хореографией. И зрители не лукавят, когда ставят оценки и благодарят».

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