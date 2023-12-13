«Танец живёт внутри каждого»: Денис Тагинцев — о шоу «История в отеле» и популяризации хореографического искусства

В среду, 13 декабря, в Театре Эстрады стартует танцевальное шоу «История в отеле». Чемпион мира по латиноамериканским танцам генеральный продюсер проекта Денис Тагинцев рассказал в интервью RT о важных этапах подготовки к мероприятию и его участниках, среди которых 16 чемпионов мира. Кроме того, он поделился мнением об изменениях в танцевальной индустрии и порассуждал о важности популяризации танца в России.

— Как вы готовитесь к такому масштабному танцевальному шоу?

— Скоро будет ровно год, как мы начали подготовку к шоу «История в отеле». Сначала нужно было весь процесс придумать и организовать, найти финансы и разработать концепцию. С июля начались репетиции. С точки зрения тренировок у нас очень плотный график.

— Как вам удалось скоординировать репетиционный процесс и в целом собрать такую команду — 26 ведущих танцоров России — в одной постановке?

— То, что мы сейчас делаем, — своеобразная революция в танцевальном мире, абсолютно новый в своём роде проект. Такого шоу не только в России — во всей Европе ещё не было. Все участники, включая 16 чемпионов мира, — ведущие танцоры. Они вдохновились и воодушевились идеей вывести танцевальную индустрию на новый уровень. Танцы могут быть очень масштабным, серьёзным и большим видом не только спорта, но и искусства. Несмотря на усиленный график, для каждого проект стал флагманским.

— Посредством декораций на сцене будет воссоздан большой отель, а зрители смогут одновременно наблюдать за несколькими историями. Как это будет происходить — декорации в виде домика для Барби, где видно каждую отдельную комнату, или они будут меняться, как в театре?

— Мы создаём свой мир в отеле. Общая основная декорация неизменна — лобби с огромной парадной лестницей, — но будет дополнительный реквизит, например большой лифт, в котором участники покажут мастерство танца в замкнутом пространстве. Посредством разных предметов мы будем перемещать зрителя в разные комнаты и пространства.

— Какие танцевальные направления зрители увидят на сцене?

— Уникальность этого проекта заключается в том, что мы собрали исключительно танцоров бального жанра. Мы представим зрителю практически все стили из латиноамериканской и европейской программ модного направления American Smooth, а также номера с элементами сальсы и аргентинского танго. Все диалоги в шоу завязываются посредством танцев. Есть сольные номера, где партию исполняют исключительно мужчины, например брутальный танец поваров с ножами, однако в основном вся концепция держится на парах.

— Каковы ваши ожидания от этого шоу? Сможет ли оно поспособствовать популяризации танца в нашей стране?

— Много лет назад я возложил на себя миссию по популяризации танцев — руковожу танцевальными клубами в разных городах и снял кино о том, почему человек вообще танцует. Это шоу далеко не исключение, а кульминация проделанной работы. Танец — один из самых удивительных в мире видов искусства, и мне очень хочется, чтобы как можно больше людей прикоснулось к этому миру. Мы хотим показать как минимум 100 шоу в следующем году в разных городах России и даже странах: сейчас мы планируем туры. Это даёт стимул и возможность танцорам, которые за 16—18 лет достигли своих целей в спорте, показать своё искусство на сцене. Мы хотим вывести танцы на новый уровень в нашей стране.

Кадр с репетиции шоу «История в отеле»

РИА Новости

© Максим Блинов

— Что вам даёт силы и энергию, кроме вашей любви к танцам, на реализацию задуманного? Ведь иногда можно устать и от любимого занятия.

— Когда появляется определённая цель и некое видение, то для меня нет преград. Я всегда нахожу время, ресурсы и энергию для того, чтобы сделать всё на высшем уровне. Проектов становится больше, а времени в сутках не прибавляется, но эта глубокая мысль, которая жила во мне с 16 лет (сделать большой танцевальный проект для нашей страны), даёт силы и вдохновение.

— Вы начали заниматься хореографией в шесть лет, выбрали в качестве основного направления бальные танцы. Учитывая, что ваше детство пришлось на 1990-е, вас не дразнили сверстники?

— С трёх лет я посещал детскую филармонию, где танцевали народные танцы, уже потом поступил в школу имени Сергея Павловича Дягилева. Всё моё окружение всегда состояло из людей искусства, которые поддерживали меня в этом плане. Поэтому мне повезло, надо мной никогда никто не подшучивал. Однако я часто слышал, как и мои коллеги, друзья, сотрудники, что «танцы — это несерьёзно».

— Стереотип, что танцы — это не мужское занятие, сохраняется до сих пор.

— Восприятие танца немного меняется, люди стали более свободными в самовыражении. Танец приобретает более устойчивую форму, и многие выбирают это занятие как профессию, что, конечно, радует.

— В недавнем прошлом были популярны индийские фильмы, которые в основном состоят из танцевальных музыкальных номеров. Почему сейчас в нашей стране мюзиклы не так популярны?

— Я не совсем согласен. Есть много примеров мюзиклов, которые не сходят с билбордов и на которые активно ходят зрители.

Самое главное — попасть в аудиторию, в потребности людей, которые во все времена жаждут получить удовольствие и радость. То, что мы делаем сейчас в шоу «История в отеле», — это полтора часа заряда, энергии, драйва, нужные каждому человеку в наши дни. Если проект несёт радость, удовольствие, то независимо от того, мюзикл это или танцевальное шоу, люди придут, чтобы отдохнуть душой.

— Вы очень разносторонний человек — танцор, продюсер, сценарист, и во всех этих качествах вы проявили себя в фильме «В танце. Италия: Возрождение». Также вы были линейным продюсером картины «Отель Браун». Планируете ли дальше заниматься кино и перейти на полнометражный формат?

— Безусловно, мне это очень интересно. Я посвятил пять лет жизни киноиндустрии. В кино нельзя работать вполсилы, поэтому из-за занятости на шоу приостановил кинопроект, над которым работал. Если я делаю что-то, то погружаюсь всецело и полностью, мне не хочется разбрасываться проектами. Поэтому вместе с хорошими коллегами, которые предложили мне две истории, обязательно вернусь к ним, как только пойму, что шоу встанет на определённые рельсы и будет двигаться уже без моего стопроцентного включения.

© Из личного архива

— В фильме «В танце» звучит фраза: «Когда человек обрёл осознание себя, своего бытия и его бренности, страх смерти стал настоящей драмой». А вы обрели всё это? И можете сказать, что находитесь в гармонии с собой?

— На сегодняшний день я ощущаю себя абсолютно счастливым и полноценным именно потому, что я занимаюсь любимым делом. Я могу работать по 18—20 часов в сутки и спать очень мало, но при этом просыпаться утром спустя два-три часа сна полным энергии, сил и вдохновения. В этом есть определённая гармония.

— А чего вы боитесь и что вам помогает преодолевать ваши страхи?

— Иногда, как и у любого нормального человека, возникают мысли о том, что «вдруг проект будет не так интересен и не соберёт полный зал», но это мимолётные мгновения, и благодаря команде эти мысли растворяются. В целом в данный момент я не боюсь ничего, живу сегодняшним днём и чувствую, что у нас всё складывается и получается.

— У вас ещё остались недостигнутые цели в танцах?

— Безусловно. В спортивной карьере мои амбиции уже закончились, я выиграл главные для себя титулы, крупнейшие чемпионаты мира, Европы и Блэкпульский фестиваль танца, поставил определённую галочку в спортивной карьере. Сейчас я хочу сфокусироваться на том, чтобы нести танец в массы и сделать шоу «История в отеле» большим проектом не только в границах России, но и всего мира.

— А был ли у вас когда-нибудь кумир, чьим творчеством вы вдохновлялись, и есть ли такой эталон сейчас?

— Я уверен, что кумир должен быть всегда: когда есть человек, на которого ты смотришь, это даёт определённое вдохновение, а когда кем-то восхищаешься, то хочешь ему соответствовать. На разных этапах моей жизни возникали разные личности, на которых я не просто хотел быть похож, но и [мечтал] сделать что-то лучше них. Когда я был спортсменом, часто смотрел видео с танцевальными идеалами. Когда занимался кино, то у меня были кумиры в режиссуре. Снимая наши фильмы, хотел, чтобы они хотя бы отчасти были приближены к заданной планке. Я всегда смотрю на продюсеров больших проектов и вдохновляюсь их успехами.

— В каком возрасте можно начать заниматься бальными танцами, чтобы достичь серьёзного успеха хотя бы в рамках своей страны?

— Я знаю много успешных танцоров, которые начинали в разном возрасте. Если мы говорим не про далёкое прошлое, то люди могли начинать в 20 лет и становиться чемпионами мира. Один из примеров — моя супруга. Она впервые пришла на танцы в 12 лет, а в 18 уже была кумиром многих людей по всему миру и до сих пор — абсолютный идеал для девочек-танцовщиц. Всё зависит от цели, мечты и полного вовлечения в процесс. Если есть внутренняя уверенность, что ты рождён для танцев, то никаких преград не может быть. Поскольку в наше время люди начинают заниматься танцами достаточно рано, уже в шесть-восемь лет подготавливают своё тело, то, конечно, человеку, который пришёл в сознательном возрасте, будет сложнее догнать их. Тем не менее и сейчас есть примеры, когда люди начинают заниматься профессиональными танцами в 14 лет и к 20 годам становятся весьма успешными танцорами. В моих танцевальных клубах мы обучаем людей абсолютно любого возраста — и 50, и 70 лет.

— То есть в 35 ещё не поздно?

— Спортивная карьера в 35 лет официально заканчивается, но танцевать никогда не поздно. Есть ранги турниров, в которых всё только начинается. Поэтому человек может прийти танцевать в 70 лет и стать чемпионом в своей категории. На чемпионатах мира по аргентинскому танго завоевать первенство могут как молодые пары 25—30, так и взрослые 50—60 лет.

Шоу «Танцы со звёздами»

РИА Новости

© Пресс-служба телеканала «Россия 1»

— От представителей шоу-бизнеса нередко можно услышать о профессиональной зависти или ревности. Как с этим обстоят дела в танцевальном сообществе, приходилось ли вам сталкиваться с таким отношением коллег?

— Безусловно, это есть. Успех другого не всегда радует, это распространённый факт: люди редко искренне радуются за других. Я стараюсь не обращать внимания на эти моменты. Не надо никому ничего доказывать, казаться лучше или хуже, надо просто заниматься своим делом. Иначе ничего не получится, это ничего не даёт и никак не помогает в реализации целей и идей.

— Как изменились требования и подход к бальным танцам за последние несколько лет?

— Вообще, танцы кардинально меняются с каждым годом. Внутренние конфликты в танцевальных федерациях только мешают танцорам развиваться. Тем не менее, глядя на танцевальный рынок и вообще на спорт, я вижу, что спортсмены стали более подготовленными в физическом и спортивном плане, возможно, благодаря разным стилям — современные танцевальные направления активно внедряются в бальные танцы.

В этом есть и заслуга YouTube-каналов: люди стали более насмотренными и понимают, что делают другие. Раньше, когда я ещё был маленьким, мы до дыр смотрели известные соревнования на дисках. Кроме этого, у нас больше не было никакой информации. Сейчас танец сильно развивается благодаря интернету.

— Вашими партнёрами по танцам бывали не только профессионалы, но и люди, не имеющие отношения к хореографии. В одном из интервью вы сказали, что самое сложное для вас — учить танцевать с нуля из-за ограничений по времени. В «Танцах со звёздами» вы работали с Екатериной Варнавой. Помогало ли вам, что в детстве она занималась бальными танцами?

— Катя, как и я, — включённый в процесс человек. Она большой трудоголик. На проекте, несмотря на ранний опыт, она понимала, что научена определённым образом. В конкретном процессе она максимально доверяла мне и была готова к тому, чтобы сделать нечто особенное на паркете.

Танец — это про душу, не про движение. Я сужу много турниров и вижу, что не всегда побеждает тот, кто выше прыгает, точнее владеет техникой. Побеждает чаще всего тот, кто делает это искренне, с душой. Главное — довериться моменту, конкретному преподавателю, партнёру, тренеру и с душой делать то, что говорят профессионалы. Людям важно, насколько человек выкладывается и как чувствует музыку.

С Екатериной Варнавой на шоу «Танцы со звёздами»

РИА Новости

© Пресс-служба телеканала «Россия 1»

— Какие ваши любимые фильмы о танцах?

— «Грязные танцы» и «Давайте потанцуем» (с Ричардом Гиром) — это фильмы, которые точно надо посмотреть, если начали заниматься. В «Грязных танцах» как раз рассказывается история девушки, которая никогда не танцевала, но танец меняет её жизнь. В «Давайте потанцуем» у героя есть мечта, он начинает танцевать, получать от этого наслаждение, и его семейная жизнь, отношения меняются, всё становится лучше. Такие фильмы лично меня сильно мотивируют. У меня много примеров того, как, приходя заниматься танцами, люди становились более успешными, свободными, открытыми и принимали жизнь по-другому. В этом кроется основная глубина танца. Он живёт внутри каждого человека, наши предки танцевали ещё до появления письменности и устной речи, бессознательно выполняя ритуальные движения вокруг костра или каких-то божеств. Современный человек отодвигает свои природные инстинкты, закрывает их страхом или другими ограничителями, поэтому моя задача, как и картин про танцы, — раскрыть границы и впустить красоту в жизнь. Мы часто живём в суматохе, из-за серых будней не находим время радоваться мелочам, а танец позволяет получать удовольствие от общения, от прикосновения друг к другу, от музыки. И это удовольствие невольно помогает относиться к жизни легко.

— С вашей супругой Анной Мельниковой вы делите не только быт, но и профессиональную сцену. Действительно ли танцы настолько укрепляют брак и помогают сохранить страсть в отношениях?

— Вместе мы никогда раньше не танцевали. У нас всегда были свои танцевальные партнёры. Лишь спустя пять лет совместной жизни мы пошли танцевать на телевизионный проект ради удовольствия. Несмотря на то что мы совершенно разные, общий интерес к этому направлению, конечно, объединяет нас, укрепляет и помогает преодолевать определённые сложности и барьеры.

— Есть ли у вас с Анной совместные партии в шоу «История в отеле»?

— Отчасти да, есть совместные фрагменты, но в основном у нас разные партнёры и партнёрши. Мы намеренно не танцуем вместе много, потому что хотели подключить других классных танцоров. В этом и есть определённая специфика шоу — мы постоянно меняемся парами, и все танцоры всецело включаются в разные партии.