RT в Telegram
Подпишись

Стала известна дата выхода в России нового фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел»

Короткая ссылка
Драматический боевик «Министерство неджентльменских дел» режиссёра Гая Ричи выйдет в российский прокат 25 апреля.
Стала известна дата выхода в России нового фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел»
  • © Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Вольга», выступающей прокатчиком фильма.

В основу картины легла книга Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные войны Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции».

Действие в ленте развернётся в 1939 году. По сюжету премьер-министр Англии Уинстон Черчилль вместе с военными чиновниками создаёт оперативную группу, состоящую, в основном, из преступников. Новый отряд отправляют противостоять нацистам. Это решение повлияет на ход войны и станет фундаментом для будущей британской специальной авиадесантной службы (SAS).

Роли в проекте исполнили Генри Кавилл, Фредди Фокс, Алан Ричсон, Генри Голдинг, Эйса Гонсалес, Тиль Швайгер и многие другие.

Ранее стало известно, что Бикович лишился роли в сериале HBO «Белый лотос» после критики МИД Украины. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить