Стала известна дата выхода в России нового фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел»

Драматический боевик «Министерство неджентльменских дел» режиссёра Гая Ричи выйдет в российский прокат 25 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Вольга», выступающей прокатчиком фильма.

В основу картины легла книга Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные войны Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции».

Действие в ленте развернётся в 1939 году. По сюжету премьер-министр Англии Уинстон Черчилль вместе с военными чиновниками создаёт оперативную группу, состоящую, в основном, из преступников. Новый отряд отправляют противостоять нацистам. Это решение повлияет на ход войны и станет фундаментом для будущей британской специальной авиадесантной службы (SAS).

Роли в проекте исполнили Генри Кавилл, Фредди Фокс, Алан Ричсон, Генри Голдинг, Эйса Гонсалес, Тиль Швайгер и многие другие.

Ранее стало известно, что Бикович лишился роли в сериале HBO «Белый лотос» после критики МИД Украины.