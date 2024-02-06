В театре «Современник» отменили спектакли по пьесе Людмилы Улицкой

В театре «Современник» сообщили, что спектакли по пьесе писательницы Людмилы Улицкой отменены на фоне её заявления о переводах денег на Украину.

«У нас отменены спектакли «Потанцуем…» по пьесе Людмилы Улицкой», — сказали в пресс-службе.

В театре уточнили, что спектакли должны были состояться 18 февраля и 23 марта.

Ранее Улицкая призналась, что гонорары с продажи её книг в России идут на Украину, и назвала добровольцев СВО «людьми без работы».

Издательство АСТ сообщило о приостановке выплат по всем договорам с Людмилой Улицкой.

Движение «Зов народа» обратилось к председателю СК Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову с призывом внести Улицкую в список экстремистов и террористов, а также завести в отношении её уголовное дело за поддержку Украины.