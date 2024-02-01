Издательство АСТ приостановило выплаты Улицкой после заявлений о переводах ВСУ

Издательство АСТ сообщило о приостановке выплат по всем договорам с писательницей Людмилой Улицкой на фоне её заявления о переводах денег на Украину.

«В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой», — сообщили ТАСС в пресс-службе АСТ.

Отмечается, что все выплаты приостановлены до разъяснений со стороны автора.

Ранее Улицкая призналась, что гонорары с продажи её книг в России идут на Украину, и назвала добровольцев СВО «людьми без работы».

Движение «Зов народа» обратилось к председателю СК Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову с призывом внести Улицкую в список экстремистов и террористов, а также завести на неё уголовное дело за поддержку Украины.