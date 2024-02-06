Стала известна дата выхода комедийного фильма «Лето. Нулевые»

Комедийная лента о взрослении «Лето. Нулевые» выйдет в прокат 21 марта.

Действие картины разворачивается в 2000-е.

«Это пропитанная светом и запахом деревенского лета остроумная ностальгическая комедия, рассказывающая о поворотных событиях в жизни смышлёного подростка. Школьные дискотеки, неловкие ухаживания, ссоры с друзьями и попытки быть взрослым — режиссёр Сергей Илютин снял фильм о переживаниях, знакомых каждому, кто был пятнадцатилетним», — говорится в сообщении пресс-службы кинокомпании Russian World Vision.

Сюжет, в основу которого легли воспоминания постановщика и сценариста Кирилла Кузнецова, вращается вокруг подростка Саши, живущего в небольшом городке на реке Волге. Летние каникулы идут своим чередом — игры с друзьями, первые подработки и влюблённость. Однако в жизни героя наступает пора, когда ему придётся взять ответственность за жизнь другого человека и выпутаться из рискованного обстоятельства.

В трейлере Саша узнаёт, что его возлюбленная собирается отправиться в Москву ради учёбы.

У всех персонажей картины есть реальные прототипы.

Съёмки ленты прошли в Конакове (Тверская область), Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Картина была представлена на кинофестивале в Выборге летом 2023-го под названием «Первое лето» и удостоилась приза по результатам зрительского голосования, а исполнитель главной роли Тимофей Кочнев завоевал награду за лучшую мужскую роль.

В фильме также снялись Роман Маякин, Анна Котова, Денис Шведов и другие.

Ранее в Москве стартовали съёмки фильма «Право на лево».