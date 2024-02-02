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В Москве начались съёмки фильма «Право на лево»

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В Москве начали снимать комедийную ленту «Право на лево». Центральные роли в фильме исполнят Роман Маякин и Владимир Сычёв.
В Москве начались съёмки фильма «Право на лево»
  • Gettyimages.ru

Кроме того, как передаёт пресс-служба кинокомпании Russian World Vision, в актёрский ансамбль вошли Ян Цапник, Ирина Безрукова, Сергей Шакуров, Ирина Темичева и другие.

Режиссёром картины выступает Гарик Петросян, ранее работавший над проектами «Вася не в себе», «Бедный олигарх», «Мендельсон» и другими.

«Наше кино о семейных ценностях. О том, что, какой бы высоты ты ни достиг, рядом будет только твоя семья. Делаем добрую и смешную комедию. И я полностью уверен, что у нас всё получится с нашим кастом. Мы долго шли к этой картине и наконец приступили к реализации. Ну и конечно, команда за кадром — это профи своего дела с большим опытом. Уверен, лучше нас с этим проектом никто не справится», — приводит слова постановщика пресс-служба компании.

Премьера ленты намечена на 2024 год.

Ранее Лукерья Ильяшенко рассказала о съёмках в продолжении франшизы «Сергий против нечисти».

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