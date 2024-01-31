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Актриса Ильяшенко рассказала о съёмках в продолжении франшизы «Сергий против нечисти»

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Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала подробности о съёмках в продолжении франшизы «Сергий против нечисти» — «Сергий против нечисти. Яга».
Актриса Ильяшенко рассказала о съёмках в продолжении франшизы «Сергий против нечисти»
  • Gettyimages.ru

«В целом франшиза не изменяет сама себе: в «Сергии против нечисти. Яга» много юмора и приключений. Катя, Сергий и Кракин продолжают бороться с нечистью по мере своих скромных сил. Я бы сказала, что нечисть у нас стала разнообразнее и изобретательнее — появляется много новых существ», — заявила актриса в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, самыми сложными сценами стали превращения Кати, поскольку она никогда прежде не работала с пластическим гримом. Как отметила Ильяшенко, это долгий процесс.

«Если кратко, то это невероятно тяжело. Зрителям на заметку — если вы видите Катю в обличье нечисти, то знайте, что мне было максимально плохо в этот момент», — добавила она.

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