RT в Telegram
Подпишись

В Нижнем Новгороде отреставрировали дом XIX века

Короткая ссылка
На улице Климовской в Нижнем Новгороде отреставрировали дом XIX века, который был центром Всероссийской художественной выставки в 1896 году.
В Нижнем Новгороде отреставрировали дом XIX века
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Здание отремонтировали в рамках проекта по реставрации объектов культурного наследия.

«Вообще этот дом уникальный сам по себе. Таких домов такой архитектуры очень мало сохранилось, поэтому, конечно, в данном случае подрядчик постарался, мы видим результат очень хороший получился», — заявил генеральный директор фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.

Ранее сообщалось, что в Москве по программе капремонта жилого фонда с 2015 года отремонтировали 23 дома с мезонинами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить