На улице Климовской в Нижнем Новгороде отреставрировали дом XIX века, который был центром Всероссийской художественной выставки в 1896 году.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Здание отремонтировали в рамках проекта по реставрации объектов культурного наследия.

«Вообще этот дом уникальный сам по себе. Таких домов такой архитектуры очень мало сохранилось, поэтому, конечно, в данном случае подрядчик постарался, мы видим результат очень хороший получился», — заявил генеральный директор фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.

Ранее сообщалось, что в Москве по программе капремонта жилого фонда с 2015 года отремонтировали 23 дома с мезонинами.