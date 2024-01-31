В Москве 23 дома с мезонинами восстановили с 2015 года
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Всего в программу включено более 29 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн кв. м.
Также в столице с 2015 года отремонтировали 33 дома, в которых жили и работали отечественные художники: карикатуристы, пейзажисты, авангардисты.
Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.