В Москве 23 дома с мезонинами восстановили с 2015 года

В Москве по программе капремонта жилого фонда с 2015 года отремонтировали 23 дома с мезонинами.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Всего в программу включено более 29 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн кв. м.

Также в столице с 2015 года отремонтировали 33 дома, в которых жили и работали отечественные художники: карикатуристы, пейзажисты, авангардисты.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.