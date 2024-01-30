В Москве отремонтировали более 30 домов художников с 2015 года
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Работы проходили в рамках программы капремонта. В частности, обновлён дом на набережной Тараса Шевченко, где жил народный художник СССР Николай Жуков.
Также проведён ремонт в доме в Карманицком переулке, в котором долгое время располагалась штаб-квартира Ассоциации художников революционной России.
Кроме того, отремонтирован дом на улице Правды, в котором проживает современный художник Дмитрий Цветков.
Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.