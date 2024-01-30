В Москве отремонтировали более 30 домов художников с 2015 года

В Москве с 2015 года отремонтировали 33 дома, в которых жили и работали отечественные карикатуристы, пейзажисты, авангардисты.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Работы проходили в рамках программы капремонта. В частности, обновлён дом на набережной Тараса Шевченко, где жил народный художник СССР Николай Жуков.

Также проведён ремонт в доме в Карманицком переулке, в котором долгое время располагалась штаб-квартира Ассоциации художников революционной России.

Кроме того, отремонтирован дом на улице Правды, в котором проживает современный художник Дмитрий Цветков.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.